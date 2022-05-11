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Общество

83 млн рублей дополнительно выделят Псковской области на строительство школы

11 мая 2022 года, 19:47

Псковской области на строительство школы из-за удорожания стройматериалов дополнительно направят 83 млн рублей. Средства будут выделены Министерством просвещения РФ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации. 

Поступившие средства в полном объеме направят на завершение строительства 825-местной школы на улице Юбилейной в Пскове. Они позволят компенсировать областные средства, которые ранее были дополнительно выделены на реализацию проекта с учетом удорожания строительных материалов. 

Образовательное учреждение возводится в Пскове в рамках национального проекта «Образование». Его строительство позволит решить в областном центре вопрос вторых смен в городских школах.

«В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы в помещениях 2-го и 3-го этажей. Осуществляется проводка энергетических и слаботочных сетей, устройство систем вентиляции. Инженерные работы завершены. Проводится закупка учебного оборудования и инвентаря. Начаты подготовительные работы по благоустройству прилегающей территории» - сообщили в администрации Псковской области.

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