Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Территорию воинского захоронения на улице Юбилейной благоустроят в Пскове

11 мая 2022 года, 17:50

В Пскове благоустроят территорию воинского захоронения около дома №55А по улице Юбилейной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Территорию воинского захоронения на улице Юбилейной благоустроят в Пскове

Фото администрации Пскова

В рамках завершающего этапа работ по благоустройству мемориала «Братское кладбище воинов Советской Армии, погибших в 1944 году при освобождении города Пскова от немецко-фашистских захватчиков» в порядок планируют привести ряды №1, №2 и №3. Остальные ряды отремонтировали в предыдущие годы.

Подрядная организация демонтирует окаймляющие ряды и железобетонные облицовочные плиты братского захоронения, а также отмостки по периметру рядов. Демонтированные элементы будут заменены на новые. В администрации Пскова также отметили, что на время проведения работ подрядчик переместит надгробные плиты и возвратит их строго на свои места по окончании ремонта.

Кроме того, в рамках работ по благоустройству подрядная организация для очистки и последующей установки разберет декоративную брусчатку. По завершении работ на территории братского захоронения также посеют траву и засыплют мраморной крошкой центральную дорожку и ряды.

Работы по благоустройству мемориала «Братское кладбище воинов Советской Армии, погибших в 1944 году при освобождении города Пскова от немецко-фашистских захватчиков» на улице Юбилейной планируют завершить до 15 июля текущего года.

Заказчиком выступает Управление городского хозяйства администрации Пскова, подрядчиком – ООО «Март». Финансирование работ ведется за счет городского и областного бюджетов в рамках муниципальной программы «Культура и историко-культурное наследие муниципального образования «Город Псков».

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

83 млн рублей дополнительно выделят Псковской области на строительство школы
На 35,1% снизилась заболеваемость коронавирусом в Псковской области за неделю
Десятилетием науки и технологий объявил Владимир Путин 2022-2031 годы в России
Грозы и до +19 градусов ожидаются в Псковской области 12 мая
Подведены окончательные итоги корпоративного забега на эстафете «Псковской правды»
Грозы и ливни ожидаются в Псковской области в ближайшие два дня
С 16 мая на десяти улицах в Пскове временно отключат горячую воду
Студентам псковских сельхозтехникумов предоставят оплачиваемую практику в региональных хозяйствах
Псковичка пострадала в каньоне реки Псахо Адлерского района на майских праздниках

Комментарии

Авторизация
No comments
Окаянная бессонница

Общество / Здоровье
4 мая 14:45

Окаянная бессонница
Весна слезам не верит

Общество / Здоровье
29 апреля 11:07

Весна слезам не верит
Студенты удивят

Общество
25 апреля 18:28

Студенты удивят

Псковичей ждет масштабный концерт в парке Строителей