Территорию воинского захоронения на улице Юбилейной благоустроят в Пскове

В Пскове благоустроят территорию воинского захоронения около дома №55А по улице Юбилейной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В рамках завершающего этапа работ по благоустройству мемориала «Братское кладбище воинов Советской Армии, погибших в 1944 году при освобождении города Пскова от немецко-фашистских захватчиков» в порядок планируют привести ряды №1, №2 и №3. Остальные ряды отремонтировали в предыдущие годы.

Подрядная организация демонтирует окаймляющие ряды и железобетонные облицовочные плиты братского захоронения, а также отмостки по периметру рядов. Демонтированные элементы будут заменены на новые. В администрации Пскова также отметили, что на время проведения работ подрядчик переместит надгробные плиты и возвратит их строго на свои места по окончании ремонта.

Кроме того, в рамках работ по благоустройству подрядная организация для очистки и последующей установки разберет декоративную брусчатку. По завершении работ на территории братского захоронения также посеют траву и засыплют мраморной крошкой центральную дорожку и ряды.

Работы по благоустройству мемориала «Братское кладбище воинов Советской Армии, погибших в 1944 году при освобождении города Пскова от немецко-фашистских захватчиков» на улице Юбилейной планируют завершить до 15 июля текущего года.

Заказчиком выступает Управление городского хозяйства администрации Пскова, подрядчиком – ООО «Март». Финансирование работ ведется за счет городского и областного бюджетов в рамках муниципальной программы «Культура и историко-культурное наследие муниципального образования «Город Псков».