Десятилетием науки и технологий объявил Владимир Путин 2022-2031 годы в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2022-2031 годы в стране десятилетием науки и технологий. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

Основными задачами данного десятилетия названы содействие привлечению разработчиков и исследователей к решению важнейших задач развития страны и общества, привлечение талантливой молодёжи в сферу разработок и исследований, а также повышение доступности для россиян информации о достижениях в технологических сферах.

Кроме того, важнейшим условием обеспечения суверенитета страны, ее экономического благополучия и развития является создание и поддержание мощной научно-технической базы. При этом, Россия в настоящее время славится выдающимися учеными и их открытиями. И эта богатая научная традиция, по словам президента, должна быть продолжена.

Объявление науки приоритетным направлением для страны связано с запуском программы поддержки внутри России и открытием широких перспектив развития. Государство, в том числе, также делает ставку на умную молодежь.

В России за последние годы для развития науки было сделано немало. В частности, в регионах открываются кванториумы, инженерные школы и филиалы «Сириуса». Также активно развиваются российские университеты, открываются новые кампусы и увеличивается количество бюджетных мест для студентов.

По словам ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, объявление десятилетия науки и технологии в период с 2022 по 2031 годы является своевременным и беспрецедентным решением президента России Владимира Путина. Она подчеркнула, что усиление роли исследовательской работы – это залог решения важнейших задач решения страны и общества.

«Проведение в 2021 году Года науки и технологий, его мероприятия и результаты показали: наше государство заинтересовано в том, чтобы наука пополнялась молодыми профессионалами и новыми идеями. Никогда прежде исследовательские проекты не получали такой материальной поддержки, как сейчас. Для многих российских вузов, и наш университет не исключение, Год науки и технологий стал важной вехой динамичного и опережающего развития. Особую роль здесь сыграла программа «Приоритет 2030», реализация которой дала мощный импульс развитию российской науки и образования», - отметила Наталья Ильина.