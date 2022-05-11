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Общество

Псковичка пострадала в каньоне реки Псахо Адлерского района на майских праздниках

11 мая 2022 года, 15:10

На майских праздниках псковичка пострадала в каньоне реки Псахо, находящемся в Адлерском районе города-курорта Сочи. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Псковичка пострадала в каньоне реки Псахо Адлерского района на майских праздниках

Фото: из группы «ЮРПСО МЧС России» в социальной сети «ВКонтакте»

44-летняя жительница Пскова, находясь в каньоне реки Псахо в Адлерском районе, получила перелом ноги. Прибывшие на место спасатели оказали женщине первую медицинскую помощь и на носилках транспортировали туристку из леса к служебному автомобилю. Далее они вывезли псковичку в городскую черту, где передали пострадавшую врачам скорой помощи.

Спасатели напоминают, что даже в однодневные походы следует брать с собой заряженные мобильные телефоны, в которых должны быть заранее установлены удобные для туриста программы навигации, а также необходимо тщательно изучать нитку маршрута. Кроме того, особое внимание следует уделять удобной обуви. В том числе, с собой необходимо брать питьевую воду, минимальный запас продуктов, медикаменты, а также спички и фонарь.

«Соблюдение этих простых рекомендаций – залог вашей безопасности в горах и успешно пройденных маршрутов!», – подчеркнули в ЮРПСО МЧС России.

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