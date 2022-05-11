Определились самые цитируемые СМИ региона по итогам недели

Определился ТОП-10 самые цитируемых СМИ региона за неделю со 2 по 8 мая. По данным сервиса «Медиалогия» первое место занял телеканал «Первый Псковский» (ИЦ 2,72), на втором месте – Псковское агентство информации (ИЦ 1,88). Замыкает тройку ПЛН с ИЦ 1,78. Далее следуют портал luki.ru (ИЦ 0,79) и «МК Псков» (0,42).

Псковские СМИ цитировали «Известия», «Аргументы и Факты», «Комсомольская правда» и другие.

Самыми цитируемыми новостями лидера недельного рейтинга стали сообщение об участии региональных музыкальных в «Машествии», интервью с Марией Макаровой (группа «Маша и Медведи»), а также анонсы проектов «Первого Псковского» «Псковский телеграм Online», «Новости» и прямой трансляции Парада Победы.

В десятку самых цитируемых СМИ также вошёл «АиФ-Псков», который работает в одном холдинге с ПАИ, «Псковской правдой» и «Первым Псковским».