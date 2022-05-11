Составлен ТОП-10 самых дорогих домов, продающихся в Пскове

Псковское агентство информации подготовило список, в который включены 10 самых дорогих домов, выставленных на продажу в Пскове. Коттеджи, размещенные в рейтинге, расположены в разных микрорайонах города, а также в ближайшем пригороде.

В доме расположены три спальни, большая гостиная с кухней, четыре санузла с душевыми, гардеробные, гостевой домик, автоматические откатные ворота, отапливаемый гараж на 3-4 автомобиля, видеонаблюдение, мебель под заказ, кованые люстры и т.д. «Поверьте, что заявленная стоимость дома соответствует затраченным деньгам. Все документы в полном порядке. Торг не уместен, Цена может только расти», – поделился владелец.

Стоимость самого дорогого из ТОП-10 составляет 42 млн рублей. Дом расположен на берегу реки Черёха и построен в один уровень. Это единственный коттедж из списка с собственным бассейном. Здание площадью 350 квадратных метров (+ участок 10 соток) оснащено всем необходимым для жизни в нем сразу после заезда.

Помимо этого, в тройку вошли дом в деревне Покрутище за 35 млн рублей и коттедж в деревне Неёлово-2 за 31,5 млн рублей.

Сотрудник псковского агентства недвижимости «Диалог» Александр Мальцев подчеркивает, что дома с такой стоимостью продать сложно.

«Их довольно трудно покупают. Охотнее берут то, что стоит не дороже 10 миллионов, всё остальное продать весьма непросто. Люди, у которых есть деньги, всё же предпочитают строить дом по собственному проекту, под себя», – пояснил риелтор.

Он также отметил, что чаще всего такие цены не имеют ничего общего с рыночной ситуацией, поэтому он рекомендует торговаться. Александр Мальцев рассказал, что обычно в Пскове такие коттеджы покупают люди из других регионов.

Подробнее читайте в материале «10 самых дорогих домов Пскова: сомнительные интерьеры, вертолётная площадка и один коттедж за две цены» на сайте ПАИ.