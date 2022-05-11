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Общество

Комитет по образованию Псковской области поддержал инициативу о сдаче телефонов перед уроком

11 мая 2022 года, 11:24

Комитет по образованию Псковской области поддерживает инициативу Министерства просвещения РФ, направленную на ограничение использования школьниками мобильных телефонов. С этой целью предлагается централизованно собирать телефоны у детей перед входом в класс, пишет «АиФ-Псков».

«Считаем, что использование в образовательной организации во время уроков обучающимися мобильных телефонов отвлекает их от учебного процесса», - отметил исполняющий обязанности председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков.

Что касается хранения телефонов, то он предлагает собирать из непосредственно перед входом класс и хранить их в этом же кабинете в специально отведённом месте. Андрей Ермаков считает, что в данном случае ответственного за сохранность мобильных можно будет и не назначать.

Ожидается, что решение о том, вводить ли ограничение пользования мобильными телефонами, каждая школа примет самостоятельно уже к 1 сентября. До этого инициативу Минпросвещения планируется обсудить на августовских педсоветах. 

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