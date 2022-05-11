Ее участники — подростки от 14 лет. Занятия проходят раз в неделю, по выходным. Занятия делятся на две части: два часа мастер-класс и час - общественно-полезный труд.

Псковские кузнецы преподают кузнечное мастерство подросткам. Как рассказал в интервью «АиФ. Псков» кузнец Тимофей Силич , в Пскове начала работать «Школа кузнецов».

«Первоначальная цель - ознакомить ребят с ремеслом, а тот, кто останется и проявит интерес, будет кузнечную науку более глубоко изучать», - рассказал Тимофей Силич.

На первом занятие ребята ковали скобу, на втором — листик, обязательно будут ковать клещи, ну и кто что пожелает.

«Наша школа не ставит задачу в обязательном порядке выдавать готовых мастеров, - говорит организатор школы Тимофей Силич. - Убежден, что каждый человек, особенно мальчик, который родился и живет в Пскове, должен хоть раз постучать молотком по раскаленному железу».

Кроме того, летом в Пскове пройдет первый кузнечный фестиваль. В ходе фестиваля мы планируется проводить не только кузнечные мастер-классы, но и уличные спектакли, шоу, и помощь ребят там очень потребуется.