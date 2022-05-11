Порядка 13 тысяч человек посмотрели лазерное шоу о Петре Великом в Пскове

С 29 апреля по 10 мая в лазерное шоу в Псковском кремле посмотрели порядка 13 тыс. человек. Об этом сообщил директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок в эфире проекта «Псковский телеграм Online».
С 29 апреля по 10 мая в лазерное шоу в Псковском кремле посмотрели порядка 13 тыс. человек. Об этом сообщил директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок в эфире проекта «Псковский телеграм Online».
«Почти ежедневно были аншлаги при вместимости одного показа от 600 до 700 человек», – поделился он и добавил, что подобные шоу станут традиционным мероприятием.