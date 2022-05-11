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Общество

Порядка 13 тысяч человек посмотрели лазерное шоу о Петре Великом в Пскове

11 мая 2022 года, 10:00

С 29 апреля по 10 мая в лазерное шоу в Псковском кремле посмотрели порядка 13 тыс. человек. Об этом сообщил директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок в эфире проекта «Псковский телеграм Online».

Порядка 13 тысяч человек посмотрели лазерное шоу о Петре Великом в Пскове

Фото: ПАИ
Он сообщил, что всего прошло 23 показа по 20 минут каждый. По словам Сергея Жаворонка, стоимость за посещение мероприятия была символической.

«Почти ежедневно были аншлаги при вместимости одного показа от 600 до 700 человек», – поделился он и добавил, что подобные шоу станут традиционным мероприятием.

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