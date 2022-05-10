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Общество

174 красноармейцев перезахоронили в Новосокольническом районе по итогам «Вахты Памяти»

10 мая 2022 года, 18:29

Останки 174 красноармейцев перезахоронили в Новосокольническом районе по итогам «Вахты Памяти – 2022», сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Благодарю всех, кто отдаёт свои силы, чтобы найти останки и увековечить имена погибших в годы Великой Отечественной войны!» - обратился к участникам «Вахты Памяти» губернатор региона Михаил Ведерников.

«Вахта Памяти – 2022» стартовала в Новосокольническом районе в конце апреля. В ней принимали участие поисковики из разных регионов России, а также из Белоруссии. 

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