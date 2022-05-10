116 тысяч псковичей приняли участие в мероприятиях 9 мая, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, 80 тысяч участников собрали праздничные мероприятия в Пскове и 13,6 тысяч - в Великих Луках.

Всего 9 мая в 74 населенных пунктах региона прошли 177 массовых мероприятий. В Пскове, Великих Луках, Острове, Себеже, Стругах Красных и Гдове состоялись парады.

По информации УМВД по Псковской области нарушения общественного порядка 9 мая не были зафиксированы.