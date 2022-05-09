Около 35 тысяч человек приняли участие в шествиях «Бессмертного полка» в Псковской области

Около 35 тыс. человек поучаствовали в шествиях «Бессмертного полка», которые прошли в поселках и городах Псковской области 9 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Около 35 тыс. человек поучаствовали в шествиях «Бессмертного полка», которые прошли в поселках и городах Псковской области 9 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Участники шествий «Бессмертного полка» почтили память своих родственников – фронтовиков, детей войны, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей.
Колонна «Бессмертного полка» в Пскове, как подчеркнули в региональной администрации, стала самой масштабной. В акции в текущем году поучаствовали более 18 тыс. псковичей. Колонна растянулась почти на километр, от стен Псковского кремля до пересечения улицы Некрасова и Октябрьского проспекта.
Шествие сопровождалось музыкой военных лет. Участники «Бессмертного полка», а также собравшиеся по ходу движения колонны зрители поздравляли друг друга с праздником Великой Победы и кричали «Ура!».
В шествии «Бессмертного полка», которое проходило в областном центре, вместе с псковичами принял участие и губернатор Псковской области Михаил Ведерников со своей семьей. Они пронесли портреты двух дедушек жены – Михаила Андреева, воевавшего на Псковской земле, и Александра Усова, а также дедушки Михаила Ведерникова по линии матери – полковника Николая Хрипко.