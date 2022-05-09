Около 35 тысяч человек приняли участие в шествиях «Бессмертного полка» в Псковской области

Шествие сопровождалось музыкой военных лет. Участники «Бессмертного полка», а также собравшиеся по ходу движения колонны зрители поздравляли друг друга с праздником Великой Победы и кричали «Ура!».

В шествии «Бессмертного полка», которое проходило в областном центре, вместе с псковичами принял участие и губернатор Псковской области Михаил Ведерников со своей семьей. Они пронесли портреты двух дедушек жены – Михаила Андреева, воевавшего на Псковской земле, и Александра Усова, а также дедушки Михаила Ведерникова по линии матери – полковника Николая Хрипко.