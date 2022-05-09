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Общество

В День Победы 9 мая в Пскове проходят праздничные мероприятия

9 мая 2022 года, 13:35

Праздничные мероприятия проходят в День Победы 9 мая в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В День Победы 9 мая в Пскове проходят праздничные мероприятия

Фото пресс-службы администрации Пскова

С 11.00 до 19.00 в Пскове на территории Детского парка для гостей и жителей города открыт музей говорящих экспонатов «У Вечного огня». До 17.00 псковичи и все желающие могут посетить выставку военной техники, которая развернулась на Октябрьской площади около памятника Княгине Ольге.

С 11.00 на территории Детского парка Центр «Патриот» проводит программу «Мы – наследники Победы!». Для всех желающих здесь работают три интерактивные площадки: «юный стрелок», «юный десантник» и «юный спасатель».

В День Победы 9 мая в Пскове проходят праздничные мероприятия

Фото пресс-службы администрации Пскова

Также в Детском парке в 14.00 пройдет ежегодная традиционная акция «Рисунок на привале», которую проведет Детская художественная школа Пскова.

В это же время в Зелёном театре пройдет показ кинофильма «Жди меня», посвященного события Великой Отечественной войны. После этого, в 19.00, здесь состоится вечерний праздничный концерт «И снова май, цветы, салют и слезы…».

Кроме того, в День Победы на территории сквера у Дома Офицеров также пройдут праздничные мероприятия. Так, в 16.00 здесь состоится концерт «Военного оркестра медь», в 17.00 с концертной программой выступят коллективы Дома Офицеров, а в 18.00 пройдет концерт «Эх, ты дорожка фронтовая…» ансамбля «Голубые молнии».

В День Победы 9 мая в Пскове проходят праздничные мероприятия

Фото пресс-службы администрации Пскова

В 18.00 на территории у Псковского детского дома (улица Максима Горького, 23) с праздничной концертной программой «В городском саду играет духовой оркестр» выступит духовой оркестр Псковского детского дома «Геликон».

Завершится празднование Дня Победы 9 мая в Пскове традиционным салютом, который на этот раз прогремит над Зелёным театром в 22.30.

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