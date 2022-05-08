Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковичей приглашают на фотовыставку «Шаги Великой Победы»

8 мая 2022 года, 17:47

Псковичей приглашают на фотовыставку «Шаги Великой Победы», которая проходит в Детском парке. Об этом «Псковской правде» сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Псковичей приглашают на фотовыставку «Шаги Великой Победы»

Гости выставки смогут увидеть подлинные фотографии тружеников тыла, воинов, кадры из фильмов, фотографии парада Победы на Красной Площади, водружение Знамени Победы над рейхстагом, военные сюжеты и т.д. Снимки, посвящённые событиям Великой Отечественной войны, отражают, какой ценой досталась Победа.

Фотовыставку подготовила Театрально-концертная дирекция.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

8 мая в Пскове пройдет акция «Огненная картина войны»
Фундаменты старых построек обнаружили при реставрации Троицкого собора в Пскове
Еще 34 жителя Псковской области заболели ковидом за минувшие сутки
Губернатор Псковской области: Русские – это все мы
Младшего сержанта Илью Гаврилова похоронили в Псковской области
Железнодорожный состав с гуманитарным грузом отправится 7 мая из Пскова на Донбасс
Пять делегаций примут участие в международном походе в Псковской области
Останки 175 бойцов обнаружили в Новосокольническом районе во время «Вахты памяти - 2022»
Михаил Ведерников рассказал о героях-фронтовиках своей семьи

Комментарии

Авторизация
No comments
Окаянная бессонница

Общество / Здоровье
4 мая 14:45

Окаянная бессонница
Весна слезам не верит

Общество / Здоровье
29 апреля 11:07

Весна слезам не верит
Студенты удивят

Общество
25 апреля 18:28

Студенты удивят

Псковичей ждет масштабный концерт в парке Строителей