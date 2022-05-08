Псковичей приглашают на фотовыставку «Шаги Великой Победы», которая проходит в Детском парке. Об этом «Псковской правде» сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Псковичей приглашают на фотовыставку «Шаги Великой Победы», которая проходит в Детском парке. Об этом «Псковской правде» сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Гости выставки смогут увидеть подлинные фотографии тружеников тыла, воинов, кадры из фильмов, фотографии парада Победы на Красной Площади, водружение Знамени Победы над рейхстагом, военные сюжеты и т.д. Снимки, посвящённые событиям Великой Отечественной войны, отражают, какой ценой досталась Победа.
Фотовыставку подготовила Театрально-концертная дирекция.