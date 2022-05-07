Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Младшего сержанта Илью Гаврилова похоронили в Псковской области

7 мая 2022 года, 16:44

Младшего сержанта Илью Гаврилова похоронили в Псковской области. Об этом написал губернатор Михаил Ведерников в своём Телеграм-канале.

Младшего сержанта Илью Гаврилова похоронили в Псковской области

Фото из Телеграм-канала губернатора Псковской области

Он отметил, что военнослужащий погиб в ходе специальной военной операции на Украине, сражаясь за безопасность России.

Михаил Ведерников выразил соболезнования родным Ильи Гаврилова и пообещал оказать его семье всю необходимую помощь.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Железнодорожный состав с гуманитарным грузом отправится 7 мая из Пскова на Донбасс
Пять делегаций примут участие в международном походе в Псковской области
Останки 175 бойцов обнаружили в Новосокольническом районе во время «Вахты памяти - 2022»
Михаил Ведерников рассказал о героях-фронтовиках своей семьи
До 21 градуса тепла ожидается в Псковской области 7 мая
Портреты для «Бессмертного полка» можно изготовить в офисе «Команды 2018» и центре добровольчества
Масочный режим во время шествия «Бессмертного полка» в Псковской области будет необязательным
Руководитель псковской школы «Соробан»: Участие в «Бессмертном полке» для меня и моей семьи стало традицией
Фонтану в Ботаническом саду в Пскове вернут первоначальный облик

Комментарии

Авторизация
No comments
Окаянная бессонница

Общество / Здоровье
4 мая 14:45

Окаянная бессонница
Весна слезам не верит

Общество / Здоровье
29 апреля 11:07

Весна слезам не верит
Студенты удивят

Общество
25 апреля 18:28

Студенты удивят

Псковичей ждет масштабный концерт в парке Строителей