Младшего сержанта Илью Гаврилова похоронили в Псковской области. Об этом написал губернатор Михаил Ведерников в своём Телеграм-канале.

Он отметил, что военнослужащий погиб в ходе специальной военной операции на Украине, сражаясь за безопасность России.

Михаил Ведерников выразил соболезнования родным Ильи Гаврилова и пообещал оказать его семье всю необходимую помощь.