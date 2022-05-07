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Общество

Пять делегаций примут участие в международном походе в Псковской области

7 мая 2022 года, 12:05

Пять делегаций примут участие в Международном походе, посвященном сохранению исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны, который пройдёт в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём видеообращении к жителям региона, которое вышло 7 мая.

В этот раз поход пройдёт по Островскому району. Лагерь его участники разобьют у исторического комплекса «Линия Сталина», которая является частью укреплений, проходивших от Карельского перешейка до берегов Чёрного моря. Благодаря этой «Линии Сталина» защитникам Советского Союза удалось сорвать реализацию нацистами плана «Барбаросса».

«Ребята своими глазами увидят свидетельства Великой Отечественной войны, прикоснутся к её истории. Потом они смогут с кем угодно и где угодно говорить на эту тему, уверенно и прямо доносить свою правдивую позицию», - отметил губернатор.

Он добавил, что идея мероприятия принадлежит начальнику Управления МВД России по Псковской области Алексею Овсянникову. «С удовольствием её поддержал», - заключил глава региона.

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