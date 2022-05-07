Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Останки 175 бойцов обнаружили в Новосокольническом районе во время «Вахты памяти - 2022»

7 мая 2022 года, 11:44

Останки 175 бойцов подняли поисковики во время экспедиции «Вахта памяти – 2022», которая проходит в Новосокольническом районе. Погибших с воинскими почестями перезахоронят на мемориале в в деревне Усадище (Новосокольнический район). Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном обращении к жителям региона, которое вышло 7 мая.

Кроме того, поисковикам удалось обнаружить медаль «За отвагу», которая поможет установить личность погибшего бойца.

В «Вахте памяти» в этом году участвуют более 250 представителей молодёжных и школьных поисковых отрядов. Это поисковики из Псковской области, Санкт-Петербурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, Московской, Свердловской, Ленинградской областей, Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа. Присоединились к экспедиции и представители Белоруссии.

«За две недели была проведена огромная работа», - подчеркнул губернатор.  

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Пять делегаций примут участие в международном походе в Псковской области
Михаил Ведерников рассказал о героях-фронтовиках своей семьи
До 21 градуса тепла ожидается в Псковской области 7 мая
Портреты для «Бессмертного полка» можно изготовить в офисе «Команды 2018» и центре добровольчества
Масочный режим во время шествия «Бессмертного полка» в Псковской области будет необязательным
Руководитель псковской школы «Соробан»: Участие в «Бессмертном полке» для меня и моей семьи стало традицией
Фонтану в Ботаническом саду в Пскове вернут первоначальный облик
У телеканала «Первый псковский» изменится сетка вещания
«Бессмертный полк» и прошедшую эстафету «Псковской правды» обсудили в новом выпуске «Псковского телеграма»

Комментарии

Авторизация
No comments
Окаянная бессонница

Общество / Здоровье
4 мая 14:45

Окаянная бессонница
Весна слезам не верит

Общество / Здоровье
29 апреля 11:07

Весна слезам не верит
Студенты удивят

Общество
25 апреля 18:28

Студенты удивят

Псковичей ждет масштабный концерт в парке Строителей