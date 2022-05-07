Останки 175 бойцов обнаружили в Новосокольническом районе во время «Вахты памяти - 2022»

Останки 175 бойцов подняли поисковики во время экспедиции «Вахта памяти – 2022», которая проходит в Новосокольническом районе. Погибших с воинскими почестями перезахоронят на мемориале в в деревне Усадище (Новосокольнический район). Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном обращении к жителям региона, которое вышло 7 мая.

Кроме того, поисковикам удалось обнаружить медаль «За отвагу», которая поможет установить личность погибшего бойца.

В «Вахте памяти» в этом году участвуют более 250 представителей молодёжных и школьных поисковых отрядов. Это поисковики из Псковской области, Санкт-Петербурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, Московской, Свердловской, Ленинградской областей, Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа. Присоединились к экспедиции и представители Белоруссии.

«За две недели была проведена огромная работа», - подчеркнул губернатор.