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Общество

Михаил Ведерников рассказал о героях-фронтовиках своей семьи

7 мая 2022 года, 11:00

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о героях-фронтовиках своей семьи. В своём видеообращении к жителям он сообщил, что вместе с семьёй примет участие в шествии «Бессмертного полка» с портретами дедушек.

«Я не раз о них уже рассказывал. У нас три героя-фронтовика», - отметил глава региона. Один из них - Николай Хрипко, который чудом спасся от принудительных работ в Германии, а затем ушёл в партизаны.

Михаил Андреев получил две «Медали за отвагу». Одной из наград он был удостоен за подвиг в бою у деревни Новый Путь, которая сейчас входит в состав Пушкиногорского района.

Ещё один участник Великой Отечественной войны из семьи Михаила Ведерникова — это Александр Усов.

«Благодаря нашим воинам, защитникам, ветеранам мы сегодня живем в великой стране, работаем, любим и воспитываем своих детей. Они навсегда с нами, в наших сердцах. И они заслужили право войти в Бессмертный полк нашей страны», - заключил губернатор. 

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