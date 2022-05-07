До 21 градуса тепла ожидается в Псковской области 7 мая

В Псковской области 7 мая ожидается днём от 16 до 21 градуса тепла, а ночью — от 5 до 10. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.