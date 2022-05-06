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Общество

Руководитель псковской школы «Соробан»: Участие в «Бессмертном полке» для меня и моей семьи стало традицией

6 мая 2022 года, 19:39

 «Для меня и для моей семьи участие в акции «Бессмертный полк» уже стало семейной традицией», – заявила руководитель псковской школы «Соробан» Мария Андреева.

Она подчеркнула, что данное мероприятие является возможностью показать детям, насколько важна история нашей страны.

«У нас воевали родственники – деды, прадеды, – поделилась Мария Андреева и добавила, что это честь и «особый семейный ритуал» пройти с табличками участников Великой Отечественной войны под звуки военного оркестра. – История никуда не стирается. Она была. Она есть. Важно показать, как важно любить, уважать эту историю, донести ценности важные для детей и для нас самих».

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