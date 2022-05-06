Фонтану в Ботаническом саду в Пскове вернут первоначальный облик

Фонтану в Ботаническом саду в Пскове вернут приближенный к первоначальному вид. Об это глава администрации города Борис Елкин сообщал в своем Телеграм-канале.



Объект покрасят в серые тона и вернут цветную подсветку, что будет соответствовать его облику конца 50-ых годов XX века. Фонтан в Ботаническом саду открыли в 1958 году. Его автором был Петр Семенович Бутенко, известный монументалист, который также является автором памятника Ленину на одноименной площади, Пушкину с крестьянкой в Летнем саду и Александру Невскому на горе Соколихе.