Фонтану в Ботаническом саду в Пскове вернут первоначальный облик

Фонтану в Ботаническом саду в Пскове вернут приближенный к первоначальному вид. Об это глава администрации города Борис Елкин сообщал в своем Телеграм-канале.
Фонтану в Ботаническом саду в Пскове вернут приближенный к первоначальному вид. Об это глава администрации города Борис Елкин сообщал в своем Телеграм-канале.
Объект покрасят в серые тона и вернут цветную подсветку, что будет соответствовать его облику конца 50-ых годов XX века.
Фонтан в Ботаническом саду открыли в 1958 году. Его автором был Петр Семенович Бутенко, известный монументалист, который также является автором памятника Ленину на одноименной площади, Пушкину с крестьянкой в Летнем саду и Александру Невскому на горе Соколихе.
«Фонтан выполнен в стиле социалистического классицизма, по форме напоминает Римские фонтаны в Петергофе. Изначально он был серого цвета, вечером освещался изнутри и каждые три минуты менял цвет. Говорят, что посмотреть на этот фонтан приезжали туристы со всего Советского Союза», – рассказал Борис Елкин. Он также добавил, что 11-12 мая планируется запустить фонтан в Дендропарке, и до конца мая – в сквере у Рижской гостиницы.