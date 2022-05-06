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Общество

Фонтану в Ботаническом саду в Пскове вернут первоначальный облик

6 мая 2022 года, 19:20

Фонтану в Ботаническом саду в Пскове вернут приближенный к первоначальному вид. Об это глава администрации города Борис Елкин сообщал в своем Телеграм-канале.

Фонтану в Ботаническом саду в Пскове вернут первоначальный облик

Фото из Телеграм-канала Бориса Елкина

Объект покрасят в серые тона и вернут цветную подсветку, что будет соответствовать его облику конца 50-ых годов XX века.

Фонтан в Ботаническом саду открыли в 1958 году. Его автором был Петр Семенович Бутенко, известный монументалист, который также является автором памятника Ленину на одноименной площади, Пушкину с крестьянкой в Летнем саду и Александру Невскому на горе Соколихе.

Фонтану в Ботаническом саду в Пскове вернут первоначальный облик

Фото из Телеграм-канала Бориса Елкина

«Фонтан выполнен в стиле социалистического классицизма, по форме напоминает Римские фонтаны в Петергофе. Изначально он был серого цвета, вечером освещался изнутри и каждые три минуты менял цвет. Говорят, что посмотреть на этот фонтан приезжали туристы со всего Советского Союза», – рассказал Борис Елкин. Он также добавил, что 11-12 мая планируется запустить фонтан в Дендропарке, и до конца мая – в сквере у Рижской гостиницы.

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