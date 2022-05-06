У телеканала «Первый псковский» изменится сетка вещания

В скором времени у телеканала «Первый псковский» будет новая сетка вещания. Об этом сообщили в 61-м выпуске «Псковского Телеграма».

Новые информационно-аналитические программы уже готовятся, сообщили в программе, помимо этого изменения коснуться и оформления. Также 6 мая Надежда Назаренко впервые публично выступила в качестве главного редактора телеканала «Первый псковский».

В выпуске рассказали, что канал будет вещать в обновленном формате. Количество информационных выпуском после майских праздников возрастет – с 12:00 и до вечера каждые два часа будут выходить новости. На данный момент они будут в формате 60 секунд, но в дальнейшем хронометраж планируется увеличить.

6 мая вышел 61-й выпуск «Псковского телеграма», посмотреть его можно здесь >>>