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Общество

Кириенко обсудил с жителями Мариуполя восстановление инфраструктуры города

6 мая 2022 года, 17:18

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе поездки в Мариуполь встретился с местными жителями. Как сообщает Итерфакс, с ними он обсудил помощь пострадавшему населению и восстановление инфраструктуры города.

Предполагается, что в работе по восстановлению города участие примут регионы России. Донецк уже посетили представители ряда администраций субъектов РФ.

Вместе с Кириенко в Донбасс приехал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Он в своих соцсетях выложил видеозапись выступления Кириенко, в которой тот говорит о том, что парада Победы и акциии «Бессмертный полк» в этом году в Донецке и Луганске не будет. При этом пообещал, что совсем скоро парады Победы смогут пройти по улицам городов Донбасса.

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