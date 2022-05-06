График уборки общественных туалетов изменится в Пскове

График уборки общественных туалетов в Пскове изменится. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 6 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Борис Елкин напомнил, что общественные туалеты начали работать с 30 апреля.

«Не все они одинаково загружены, поэтому будет в ручном режиме формировать график уборки, чтобы те туалеты, которые максимально загружены, были чистые», – пояснил глава городской администрации.

По его словам, установленными общественными туалетами люди пользуются все чаще.

«Есть трудности с доступом маломобильных граждан, но будем прорабатывать этот вопрос отдельно», – заверил Борис Елкин.

В Пскове установили пять туалетов: на парковке у Дома семьи, в Сквере строителей, у колеса обозрения, в Детском парке и в Сквере искусств. На данный момент ими можно воспользоваться бесплатно.