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Общество

К началу лета на набережной реки Великой в Пскове установят лежаки

6 мая 2022 года, 13:31

В Пскове к 1 июня на набережной реки Великой будет установлены лежаки. Об этом рассказал глава администрации города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 6 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Кроме того, лежаки появятся в районе Кузнецкого моста рядом с новой воркаут-площадкой на берегу реки Псковы.

Борис Елкин подчеркнул, что спортплощадка пользуется популярностью у горожан. «Там всё время люди, хорошая площадка и она развивается, увеличивается количество посетителей», - отметил он.

По словам главы администрации города, появление рядом лежаков позволит псковичам совмещать «приятное с полезным». «И виды там красивые», - добавил он.

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