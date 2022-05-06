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Общество

Борис Елкин призвал псковичей проголосовать за объекты благоустройства, чтобы сделать город лучше

6 мая 2022 года, 12:56

Глава администрации Пскова Борис Елкин призвал жителей принять участие в голосовании по определению объектов для благоустройства в 2023 году, чтобы сделать город лучше и комфортнее. Об этом передаёт корреспондент «Псковской правды» с пресс-конференции, которая прошла 6 мая в медиацентре Псковского агентства информации.

Борис Елкин подчеркнул, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» - это хороший инструмент для проведения благоустройства города, это касается и общественных пространств, и дворовых территорий. Он напомнил, что в прошлом году в рамках проекта удалось благоустроить 23 дворовые территории, в этом году уже состоялся конкурс по определению подрядчика на приведение в порядок восьми дворов.

Борис Елкин обратил внимание на то, что от некоторых жителей поступают обращения по поводу ремонта дворовой территории, но потом выясняется, что никаких заявок по данному объекту не было. Он подчеркнул, что люди должны сами собраться и решить, что они хотят разместить на своей территории, а затем подать заявку в проект «Формирование комфортной городской среды». Глава администрации города заметил, что все хотят разного — одни парковку, другие - детскую площадку, третьи — симбиоз парковки и площадки.

Говоря о проектах благоустройства, которые в этом году участвуют в голосовании, он сказал, что в этом году преобладают общественные пространства с детскими площадками.

«Всех неравнодушных прошу принять участие в голосовании. Это позволит оперативно нам решать вопросы», - призвал Борис Елкин. Он пояснил, что жители тех микрорайонов, от которых проектов нет, могут проголосовать за другие — за те территории, где живут из родные и друзья.

Проголосовать за объекты благоустройства можно здесь >>> Также можно обратиться к волонтёрам, которые помогут отдать голос.  

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Комментарии

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Бабулечка
13:36 06.05.2022

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