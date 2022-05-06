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Общество

Порядка 30 детей пострадали от укусов клещей в Псковской области за прошедшую неделю

6 мая 2022 года, 12:00

За минувшую неделю, с 28 апреля по 4 мая, в Псковской области от укусов клещей пострадали 27 детей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Порядка 30 детей пострадали от укусов клещей в Псковской области за прошедшую неделю

Источник: pixabay.com

Всего в медицинские учреждения Псковской области по поводу укусов клещей за данный период обратились 67 человек, из них 27 детей.

В ведомстве уточнили, что первый случай укуса клещей в регионе в текущем году был зарегистрирован у пятилетнего ребенка в деревне Капустино Палкинского района 31 марта, в прошедшем 2021 году – в Дедовичском районе 3 апреля.

Кроме того, с 1 марта 2022 года Управление Роспотребнадзора в рамках реализации плана по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, которые передаются с укусами клещей, проводит мониторинг за заболеваемостью инфекциями, передающимися иксодовыми клещами.

По данным на четверг, 5 мая, количество обращений от взрослых по поводу присасывания клещей – с начала сезона 116 человек – снизилось на 84,5%, количество обратившихся детей – 42 человека с начала сезона – на 81,3%. В сравнении с аналогичным периодом прошедшего года количество обращений от взрослых снизилось на 38,3%, от детей – на 32,3%.

С начала года, с января по апрель, в Псковской области против клещевого вирусного энцефалита вакцинировали и ревакцинировали 1 тыс. 694 человека.

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