Торговые площадки для дачников обновят в Пскове

В Пскове обновят торговые площадки для дачников. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Псковской области 5 мая.

Глава региона подчеркнул, что реализовывать продукцию, выращенную на приусадебных участках в Пскове по-прежнему можно на площадках на улицах Фабрициуса, Боровой, Коммунальной и Крестовском шоссе.

«С Борисом Андреевичем договорились, что город обновит их до июля, в том числе, закупит новые столы. Таким образом, места для работы наших дедушек и бабушек в обязательном порядке приведём в порядок», – заверил глава региона.

Глава администрации Пскова Борис Елкин отметил, что большинство торговых точек для фермеров расположены на окраинах города. Однако, как подчеркнул Борис Елкин, их организовали там, где просили жители микрорайонов. Глава городской администрации также подтвердил, что принято решение обновить столы и сделать их крытыми, с навесом. Торговать своей продукцией в торговых точках псковичи смогут бесплатно.