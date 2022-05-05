Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

После майских праздников в Пскове примут решение об отключении отопления

5 мая 2022 года, 12:20

Решение об отключении отопления в Пскове примут после майских праздников. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

После майских праздников в Пскове примут решение об отключении отопления

Источник: pixabay.com

Как отметили в Псковских теплосетях, отключение отопления ежегодно осуществляется в соответствии с метеопараметрами: средняя температура воздуха в течение пяти суток держится на отметке от 8 градусов тепла и выше, а также на основании постановления администрации Пскова.

Ранее глава городской администрации Борис Елкин подчеркнул, что отопление в домах будет отключено с минимальных дискомфортом для псковичей.

Отопительный сезон в Пскове в прошедшем 2021 году завершился 12 мая.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Порядка 40 случаев COVID-19 зафиксировали в Псковской области за сутки
До +14 градусов и без осадков прогнозируется в Пскове 9 мая
114 команд примут участие в эстафете «Псковской правды»
Два новых ФАПа планируют построить в Псковском районе в текущем году
С 6 мая в Пскове откроется сезонная ярмарка «уДачный сезон – 2022»
До +17 градусов обещают псковичам 5 мая
Порядка 1 км тротуаров оборудуют вдоль улицы Яна Райниса в Пскове
8 мая в Великих Луках планируют включить фонтаны
До +18 градусов ожидается в Псковской области 7 мая

Комментарии

Авторизация
No comments
Окаянная бессонница

Общество / Здоровье
4 мая 14:45

Окаянная бессонница
Весна слезам не верит

Общество / Здоровье
29 апреля 11:07

Весна слезам не верит
Студенты удивят

Общество
25 апреля 18:28

Студенты удивят

Псковичей ждет масштабный концерт в парке Строителей