После майских праздников в Пскове примут решение об отключении отопления

Решение об отключении отопления в Пскове примут после майских праздников. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как отметили в Псковских теплосетях, отключение отопления ежегодно осуществляется в соответствии с метеопараметрами: средняя температура воздуха в течение пяти суток держится на отметке от 8 градусов тепла и выше, а также на основании постановления администрации Пскова.

Ранее глава городской администрации Борис Елкин подчеркнул, что отопление в домах будет отключено с минимальных дискомфортом для псковичей.

Отопительный сезон в Пскове в прошедшем 2021 году завершился 12 мая.