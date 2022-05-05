С 6 мая в Пскове откроется сезонная ярмарка «уДачный сезон – 2022»

Ежегодная сезонная ярмарка «уДачный сезон – 2022» откроется в Пскове с 6 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работать торгово-ярмарочная площадка в Пскове будет ежедневно с 08.00 до 18.00 на улице Текстильной, 9.

До 31 июля псковичи и гости города смогут приобрести на ежегодной сезонной ярмарке «уДачный сезон – 2022» саженцы плодовых деревьев, рассаду овощей, удобрения, цветы, пленку, а также все необходимое для ухоженного и красивого сада и огорода.

Добраться до ярмарочной площадки можно на автобусах №1 и №11 (остановка «Магнит» или остановка «Архив»).