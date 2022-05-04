Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Уникальные фасадные часы планируют установить в Пскове

4 мая 2022 года, 17:44

Уникальный арт-объект – фасадные часы ручной работы – может появиться в историческом центре Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Уникальные фасадные часы планируют установить в Пскове

18 мая в БКЗ Псковской областной филармонии состоится концерт в поддержку проекта «Время творить!», целью которого является создание уникальных фасадных часов ручной работы. Арт-объект сделает Детская школа искусств города Пскова при поддержке Псковской областной филармонии.

На концерте «Время творить!» творческие коллективы школы искусств выступят с театральными этюдами, музыкальными произведениями разных эпох и стилей, а также с танцевальными зарисовками.

Средства, полученные от продажи билетов, пойдут на самый дорогостоящий элемент – электронный часовой механизм.

На фасаде здания Детской школы искусств уже установили циферблат. Его делали ученики художественного отделения. Они изготовили 12 керамид из глины с изображениями знаков зодиака и распределили их по циферблату. Автор проекта – преподаватель школы, псковский художник Дмитрий Яблочкин.

В орнаменте часов художник использовал элементы древней псковской архитектуры, которые использовали псковские зодчие в оформлении храма Василия Блаженного в Москве. Циферблат стилизован под часы Спасской башни Московского Кремля.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

8 мая в Великих Луках планируют включить фонтаны
До +18 градусов ожидается в Псковской области 7 мая
В Невеле выделили участок под создание зооприюта
Опубликован график отключения горячей воды летом 2022 года в Пскове
Парад войск Псковского гарнизона традиционно пройдет 9 мая
До 17 градусов тепла обещают синоптики в день эстафеты «Псковской правды»
Меморандум о сотрудничестве подписали Псковская область и китайская провинции Шаньдун
Пушкиногорский «Зооград» ждет очередная проверка после майских праздников
Принять участие в премии #МЫВМЕСТЕ могут НКО, бизнес и волонтеры Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Окаянная бессонница

Общество / Здоровье
4 мая 14:45

Окаянная бессонница
Весна слезам не верит

Общество / Здоровье
29 апреля 11:07

Весна слезам не верит
Студенты удивят

Общество
25 апреля 18:28

Студенты удивят

Псковичей ждет масштабный концерт в парке Строителей