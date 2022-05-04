Уникальные фасадные часы планируют установить в Пскове

Уникальный арт-объект – фасадные часы ручной работы – может появиться в историческом центре Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

18 мая в БКЗ Псковской областной филармонии состоится концерт в поддержку проекта «Время творить!», целью которого является создание уникальных фасадных часов ручной работы. Арт-объект сделает Детская школа искусств города Пскова при поддержке Псковской областной филармонии.

На концерте «Время творить!» творческие коллективы школы искусств выступят с театральными этюдами, музыкальными произведениями разных эпох и стилей, а также с танцевальными зарисовками.

Средства, полученные от продажи билетов, пойдут на самый дорогостоящий элемент – электронный часовой механизм.

На фасаде здания Детской школы искусств уже установили циферблат. Его делали ученики художественного отделения. Они изготовили 12 керамид из глины с изображениями знаков зодиака и распределили их по циферблату. Автор проекта – преподаватель школы, псковский художник Дмитрий Яблочкин.

В орнаменте часов художник использовал элементы древней псковской архитектуры, которые использовали псковские зодчие в оформлении храма Василия Блаженного в Москве. Циферблат стилизован под часы Спасской башни Московского Кремля.