В Невеле выделили участок под создание зооприюта, пишет «АиФ-Псков». Планируется, что туда с арендованной земли переедет организация «Невельские хвостики».

Площадь территории, которую может занять зооприют, составляет 19 соток. Как рассказала руководитель общественной организации Юлия Беляева, этот участок можно разделить на две зоны: в одной разместить собак, в другой — оборудовать помещения для персонала. Кроме того, на территории имеется здание, которое можно было бы отремонтировать и использовать как операционный блок и домик для кошек. В настоящее время «Невельские хвостики» кошками не занимаются именно из-за отсутствия места, куда их можно было бы поселить.

Переезд позволит зоозащитной организации принять больше животных. Сейчас в приюте проживают порядка 30 собак, ещё около 100 удаётся пристроить в течение года.

Подробнее о том, какие перспективы переезда есть у невельского приюта и кто выступает против этого, читайте в материале «АиФ-Псков» >>>