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Общество

27 медальонов погибших красноармейцев обнаружили поисковики в Невельском районе

4 мая 2022 года, 13:58

В ходе поисковых работ в Невельском районе обнаружили 27 медальонов бойцов Красной Армии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на руководителя поискового объединения «Псковский рубеж» и поискового отряда «Патриот 60» Кирилла Шляца.

27 медальонов погибших красноармейцев обнаружили поисковики в Невельском районе

Фото: группа «Псковский рубеж» в соцсети «ВКонтакте»

По его словам, медальоны были обнаружены недалеко от деревни Бегуново Невельского района. «Три медальона мы открыли сами, они в прекрасном состоянии, два прочитали, ищем родственников. Остальные медальоны мы отправим на экспертизу в Казань», – отметил Кирилл Шляц.

Кроме того, руководитель отряда «Патриот 60» также сообщил, что в ходе поисковых работ в Невельском районе были подняты останки свыше 60 бойцов Красной Армии. Их перезахоронят в деревне Турки-Перевоз 7 мая. Останки красноармейцев обнаружили рядом с деревней Бегуново в рамках поисковой экспедиции «Вахта памяти. Невель 2022».

27 медальонов погибших красноармейцев обнаружили поисковики в Невельском районе

Фото: ПАИ

Межрегиональная поисковая экспедиция «Вахта памяти. Невель 2022» открылась в Невельском районе 25 апреля. Местом её проведения стало место прорыва трёх уральских дивизий из немецкого окружения в июле 1951 года. Экспедиция «Вахта памяти» направлена на выявление непогребенных останков военнослужащих, которые погибли во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также неизвестных воинских захоронений.

Кроме того, «Вахта памяти» проходит и в Новосокольническом районе. Ранее здесь были найдены останки красноармейцев, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Их перезахоронят с воинскими почестями в братском захоронении в деревне Усадище Новосокольнического района.

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