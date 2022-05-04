27 медальонов погибших красноармейцев обнаружили поисковики в Невельском районе

В ходе поисковых работ в Невельском районе обнаружили 27 медальонов бойцов Красной Армии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на руководителя поискового объединения «Псковский рубеж» и поискового отряда «Патриот 60» Кирилла Шляца.
Фото: группа «Псковский рубеж» в соцсети «ВКонтакте»
По его словам, медальоны были обнаружены недалеко от деревни Бегуново Невельского района. «Три медальона мы открыли сами, они в прекрасном состоянии, два прочитали, ищем родственников. Остальные медальоны мы отправим на экспертизу в Казань», – отметил Кирилл Шляц.
Кроме того, руководитель отряда «Патриот 60» также сообщил, что в ходе поисковых работ в Невельском районе были подняты останки свыше 60 бойцов Красной Армии. Их перезахоронят в деревне Турки-Перевоз 7 мая. Останки красноармейцев обнаружили рядом с деревней Бегуново в рамках поисковой экспедиции «Вахта памяти. Невель 2022».
Фото: ПАИ
Межрегиональная поисковая экспедиция «Вахта памяти. Невель 2022» открылась в Невельском районе 25 апреля. Местом её проведения стало место прорыва трёх уральских дивизий из немецкого окружения в июле 1951 года. Экспедиция «Вахта памяти» направлена на выявление непогребенных останков военнослужащих, которые погибли во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также неизвестных воинских захоронений.
Кроме того, «Вахта памяти» проходит и в Новосокольническом районе. Ранее здесь были найдены останки красноармейцев, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Их перезахоронят с воинскими почестями в братском захоронении в деревне Усадище Новосокольнического района.