27 медальонов погибших красноармейцев обнаружили поисковики в Невельском районе

В ходе поисковых работ в Невельском районе обнаружили 27 медальонов бойцов Красной Армии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на руководителя поискового объединения «Псковский рубеж» и поискового отряда «Патриот 60» Кирилла Шляца.

По его словам, медальоны были обнаружены недалеко от деревни Бегуново Невельского района. «Три медальона мы открыли сами, они в прекрасном состоянии, два прочитали, ищем родственников. Остальные медальоны мы отправим на экспертизу в Казань», – отметил Кирилл Шляц.

Кроме того, руководитель отряда «Патриот 60» также сообщил, что в ходе поисковых работ в Невельском районе были подняты останки свыше 60 бойцов Красной Армии. Их перезахоронят в деревне Турки-Перевоз 7 мая. Останки красноармейцев обнаружили рядом с деревней Бегуново в рамках поисковой экспедиции «Вахта памяти. Невель 2022».