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Общество

150 псковских ветеранов смогут отдохнуть в Белоруссии

4 мая 2022 года, 12:02

150 ветеранов Псковской области отправятся на отдых в Белоруссию. Об этом председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева сообщила в эфире проекта «Псковский Телеграм Online» 4 мая.

150 псковских ветеранов смогут отдохнуть в Белоруссии

Фото Дарьи Хватковой

Она отметила, что в рамках сотрудничества России и Белоруссии ветеранов Псковской области ежегодно отправляют в санатории.

«В этом году мы планируем отправить ветеранов отдыхать в августе-сентябре. Запланировано 150 путёвок, может, будет побольше», – уточнила Ольга Евстигнеева.

Руководитель профильного комитета также добавила, что надеется, что ветераны воспользуются возможностью и отправятся отдохнуть как в Белоруссию, так и в российские здравницы.

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