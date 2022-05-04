150 псковских ветеранов смогут отдохнуть в Белоруссии

150 ветеранов Псковской области отправятся на отдых в Белоруссию. Об этом председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева сообщила в эфире проекта «Псковский Телеграм Online» 4 мая.

Она отметила, что в рамках сотрудничества России и Белоруссии ветеранов Псковской области ежегодно отправляют в санатории.

«В этом году мы планируем отправить ветеранов отдыхать в августе-сентябре. Запланировано 150 путёвок, может, будет побольше», – уточнила Ольга Евстигнеева.

Руководитель профильного комитета также добавила, что надеется, что ветераны воспользуются возможностью и отправятся отдохнуть как в Белоруссию, так и в российские здравницы.