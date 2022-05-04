Псковские ветераны могут воспользоваться социальным такси и бесплатным транспортом

В Псковской области ветераны могут воспользоваться социальным такси и бесплатным транспортом. Об этом в эфире проекта «Псковский Телеграм Online» 4 мая заявила председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева.

По её словам, в настоящее время социальное такси действует только в Великих Луках и в Пскове. Им ветераны могут воспользоваться в любое время. «А вообще у нас в рамках 437-го постановления администрации Псковской области для участников и инвалидов войны, жителей блокадного Ленинграда по маршрутам регулярных перевозок проезд бесплатный», – отметила Ольга Евстигнеева.

Председатель профильного комитета подчеркнула, что бесплатный проезд для ветеранов в Псковской области действует на любом общественном транспорте – на городских, пригородных, муниципальных и межмуниципальных автобусах.

Кроме того, она напомнила, что в регионе также развито автоволонтёрство. «Традиционно какое-нибудь такси присоединяется и в праздник ветеранов возит бесплатно. В этом году я пока не знаю, присоединился ли из службы такси кто-нибудь к этому», – уточнила Ольга Евстигнеева.