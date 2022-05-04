Порядка 100 млн рублей выделят Псковской области на закупку мобильных офисов для оказания юридической помощи

На закупку 19 специальных автомобилей для оказания бесплатной юридической помощи Псковской области выделят порядка 100 млн рублей. Средства будут направлены из федерального бюджета Правительством России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Мобильные офисы направят в отдаленные населенные пункты Псковской области. Там их будут использовать на местах происшествий и при чрезвычайных ситуациях. Внутри специальных автомобилей оборудовано пространство для персонала и приема граждан.

Кроме того, мобильные офисы для оказания бесплатной юридической помощи оснастят откидными ступенями для пожилых людей и инвалидов, а также установят бактерицидные облучатели, которые будут обеззараживать воздух.

В администрации Псковской области уточнили, что за счет федерального бюджета в прошедшем 2021 году российские субъекты закупили 30 подобных специальных автомобилей, которые уже работают в различных регионах.