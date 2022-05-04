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Общество

Порядка 100 млн рублей выделят Псковской области на закупку мобильных офисов для оказания юридической помощи

4 мая 2022 года, 08:20

На закупку 19 специальных автомобилей для оказания бесплатной юридической помощи Псковской области выделят порядка 100 млн рублей. Средства будут направлены из федерального бюджета Правительством России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Порядка 100 млн рублей выделят Псковской области на закупку мобильных офисов для оказания юридической помощи

Фото Дарьи Хватковой

Мобильные офисы направят в отдаленные населенные пункты Псковской области. Там их будут использовать на местах происшествий и при чрезвычайных ситуациях. Внутри специальных автомобилей оборудовано пространство для персонала и приема граждан.

Кроме того, мобильные офисы для оказания бесплатной юридической помощи оснастят откидными ступенями для пожилых людей и инвалидов, а также установят бактерицидные облучатели, которые будут обеззараживать воздух.

В администрации Псковской области уточнили, что за счет федерального бюджета в прошедшем 2021 году российские субъекты закупили 30 подобных специальных автомобилей, которые уже работают в различных регионах.

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