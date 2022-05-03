Генеральная репетиция Парада Победы пройдет в Пскове 7 мая

Первая репетиция Парада Победы состоится в Пскове вечером 4 мая, вторая или генеральная репетиция – 7 мая. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Репетиции будут организованы в центре Пскова, поэтому движение транспорта планируется ограничить с 19:00 до окончания мероприятия.

Так, проезд будет закрыт по Октябрьской площади, по улице Советской – от улицы Детской до Октябрьской площади, по площади Ленина, Октябрьскому проспекту – от улицы Некрасова до Октябрьской площади, улице Карла Маркса – от улицы Воровского до площади Ленина, улице Ленина – от улицы Пушкина до площади Ленина, улице Профсоюзной – от набережной реки Великой до Октябрьской площади, а также по набережной реки Великой и Рижскому проспекту – от улицы Максима Горького до площади Ленина.