Отмена ограничений на работу общепита и новый памятник стали главными псковскими событиями апреля

Псковское агентство информации опубликовало рейтинг наиболее заметных, общественно значимых событий, произошедших на территории Псковской области в апреле 2022 года. В его составлении участвовали представители парламентских политических партий, общественных организаций, муниципальных органов власти, депутаты, журналисты, а также работники научных и образовательных сфер региона.

Первое место эксперты отдали смягчению антиковидных мер для региональной экономики. В частности, губернатор Михаил Ведерников заявил об отмене временных ограничений на работу общепита, а также обязательной термометрии на входе в кафе и рестораны. «Перед началом высокого турсезона, череды выпускных — отмена этих мер действительна значима для псковских рестораторов», - подчеркнули эксперты.

Вторую строчку рейтинга заняло открытие монумента «Зарождение Знамени Победы» под Идрицей. Церемония состоялась 30 апреля – в день празднования водружения флага Идрицкой дивизии над Рейхстагом.