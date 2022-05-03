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Общество

Отмена ограничений на работу общепита и новый памятник стали главными псковскими событиями апреля

3 мая 2022 года, 11:51

Псковское агентство информации опубликовало рейтинг наиболее заметных, общественно значимых событий, произошедших на территории Псковской области в апреле 2022 года. В его составлении участвовали представители парламентских политических партий, общественных организаций, муниципальных органов власти, депутаты, журналисты, а также работники научных и образовательных сфер региона.

Отмена ограничений на работу общепита и новый памятник стали главными псковскими событиями апреля

Андрей Степанов

Первое место эксперты отдали смягчению антиковидных мер для региональной экономики. В частности, губернатор Михаил Ведерников заявил об отмене временных ограничений на работу общепита, а также обязательной термометрии на входе в кафе и рестораны. «Перед началом высокого турсезона, череды выпускных — отмена этих мер действительна значима для псковских рестораторов», - подчеркнули эксперты.

Вторую строчку рейтинга заняло открытие монумента «Зарождение Знамени Победы» под Идрицей. Церемония состоялась 30 апреля – в день празднования водружения флага Идрицкой дивизии над Рейхстагом.

Отмена ограничений на работу общепита и новый памятник стали главными псковскими событиями апреля

Андрей Степанов

На третьем месте оказалось рейтинговое голосование за объекты благоустройства в Псковской области. «Проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» наряду с «Безопасными автомобильными дорогами», пожалуй, один из самых узнаваемых и любимых россиянами нацпоектов», - отметили составители рейтинга и добавили, территории для благоустройства представили все муниципалитеты региона. Всего – 83 объекта.

Помощь беженцем с Украины и ДНР, а также объединение телеканала «Первый Псковский» и регионального государственного медиахолдинга замыкают пятерку главных событий. Подробнее читайте на сайте Псковского агентства информации.

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