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Общество

Опубликованы актуальные данные о Телеграм-пространстве Псковской области

2 мая 2022 года, 16:53

Традиционный ежемесячный обзор регионального Телеграм-пространства по итогам апреля 2022 года опубликовали в Телеграм-канале Псковского агентства информации.

Опубликованы актуальные данные о Телеграм-пространстве Псковской области

В Телеграм-пространстве Псковской области продолжают активно создаваться новые каналы, а также появляться новые пользователи. Эта тенденция наметилась еще в марте и продолжает сохраняться. Так, ПАИ отмечают, что в Телеграме появились еще нескольких представительств органов исполнительной власти области – комитеты по образованию и по культуре. На данный момент у них менее 500 подписчиков. В это же время комитеты по соцзащите и по здравоохранению, появившиеся на обозначенной площадке одними из первых, быстро набрали аудиторию и продолжают ее наращивать.

Канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова остается лидером псковского Телеграм-пространства. Количество его подписчиков уже превышает 21 тысячу.

По двум показателям - читаемости и производству контента самые высокие результаты у таких региональных информационных Телеграм-каналов, как Псковская лента новостей, Псковское агентство информации и ПАИ. Псковская сводка.

К Телеграм-каналам государственного медиахолдинга добавился телеканал «Первый Псковский», ориентированный на видеоконтент. За месяц число подписчиков выросло вдвое.

Подробнее о других тенденциях развития регионального Телеграм-пространства читайте в канале «Псковское агентство информации».

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