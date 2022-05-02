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Общество

«Псковская правда» вошла в десятку самых цитируемых СМИ в марте

2 мая 2022 года, 16:01

По данным сервиса «Медиалогия» определилась 10-ка самых цитируемых СМИ региона. Псковское агентство информации по итогам последней недели месяца и апреля в целом стало лидером с ИЦ 13,51. Информагентству холдинга «Гражданская пресса» присвоен ИЦ 13,39. Таким образом, оно оказалось на второй строчке.

«Псковская правда» вошла в десятку самых цитируемых СМИ в марте

На третьем месте по цитируемости в регионе стоит телеканал «Первый Псковский» (ИЦ 6,14), далее расположились ГТРК «Псков» (ИЦ 2,97), luki.ru (ИЦ 2,84). На региональные издания ссылались такие федеральные издания, как «Известия», RTVI, Regnum, «Фонтанка», Lenta.ru и др. Больше всего интереса они проявляли к рубрикам общество и социальная сфера, власть, здоровье и медицина, транспорт, ЧП, культура, право.

«Псковская правда» вошла в ТОП-10 с материалами о запуске завода по переработке отходов в регионе в 2024 году и количестве псковичей, не сумевших уехать за границу из-за долгов. Интернет-издание заняло девятую строчку рейтинга.

Добавим, что также в ТОП-10 вошли «АиФ Псков». 

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