Бизнес-зал появился в Псковском международном аэропорту

Они представляют собой отдельные помещения с диванами и телевизором, куда посетители могут заказать еду и напитки из кафе.

«Здесь пассажирам будем комфортно отдохнуть перед вылетом. А еще их доставят до самолёта без очереди на отдельном автобусе!», – поделился Михаил Ведерников.

Около недели VIP-комната была доступна для всех посетителей, поскольку работала в тестовом режиме. Пассажиры оставляли свои идеи и предложения в книге отзывов – большую их часть аэропорт учёл.

Глава региона сообщил, что также планируется обустроить стойку с кофе и бутербродами в «стерильной» зоне, перед вылетом. Оборудование для этих целей заказали и в ближайшее время установят. Помимо этого, начинается проектирование нового пассажирского терминала.