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Общество

Бизнес-зал появился в Псковском международном аэропорту

2 мая 2022 года, 13:22

В международном аэропорту «Псков» имени Княгини Ольги стала доступна новая услуга – VIP-комнаты. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Телеграм-канале.

Бизнес-зал появился в Псковском международном аэропорту

Фото со страницы Михаила Ведерниоква
Бизнес-зал появился в Псковском международном аэропорту

Фото со страницы Михаила Ведерниоква

Они представляют собой отдельные помещения с диванами и телевизором, куда посетители могут заказать еду и напитки из кафе.

«Здесь пассажирам будем комфортно отдохнуть перед вылетом. А еще их доставят до самолёта без очереди на отдельном автобусе!», – поделился Михаил Ведерников.

Около недели VIP-комната была доступна для всех посетителей, поскольку работала в тестовом режиме. Пассажиры оставляли свои идеи и предложения в книге отзывов – большую их часть аэропорт учёл.

Глава региона сообщил, что также планируется обустроить стойку с кофе и бутербродами в «стерильной» зоне, перед вылетом. Оборудование для этих целей заказали и в ближайшее время установят. Помимо этого, начинается проектирование нового пассажирского терминала.

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