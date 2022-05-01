Михаил Ведерников: Первое мая является символом общечеловеческих ценностей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с 1 мая. Он отметил, что Псковщина всегда славилась трудолюбивыми людьми и эти традиции сохранились до сегодняшнего дня.

«Для многих граждан нашей страны Первое мая является символом общечеловеческих ценностей — мира, созидательного труда, объединения усилий во имя общей цели и благополучного будущего», - сказал он.

Он поблагодарил жителей региона за самоотдачу, включенность в работу, вовлеченность в жизнь региона. В праздничные дни пожелал, как следует отдохнуть, получить заряд энергии и оптимизма.