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Общество

Михаил Ведерников: Первое мая является символом общечеловеческих ценностей

1 мая 2022 года, 11:01

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с 1 мая. Он отметил, что Псковщина всегда славилась трудолюбивыми людьми и эти традиции сохранились до сегодняшнего дня.

Михаил Ведерников: Первое мая является символом общечеловеческих ценностей

Фото: https://i.pinimg.com/

«Для многих граждан нашей страны Первое мая является символом общечеловеческих ценностей — мира, созидательного труда, объединения усилий во имя общей цели и благополучного будущего», - сказал он.

Он поблагодарил жителей региона за самоотдачу, включенность в работу, вовлеченность в жизнь региона. В праздничные дни пожелал, как следует отдохнуть, получить заряд энергии и оптимизма.

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