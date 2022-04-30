Порядка 30 добровольцев помогают беженцам в санатории «Голубые озера» в Невельском районе

Дневные дежурства в санатории «Голубые озера» в деревне Опухлики Невельского района посменно в общей сложности несут порядка 30 добровольцев. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в рамках еженедельного видеообращения «Своих не бросаем» 30 апреля.

По его словам, помощь прибывшим в Псковскую область с территории ЛДНР и Украины беженцам является одной из важнейших задач на данный момент. Огромный вклад в эту работу вносят порядка 30 добровольцев, которые работают в санатории «Голубые озера».

«Ребята раздают гуманитарную помощь, занимаются с детишками, работают в качестве парикмахеров, помогают маломобильным гражданам с прогулками», – сообщил Михаил Ведерников.

Губернатор также отметил, что в скором времени беженцы будут расселены по пунктам временного размещения в муниципалитетах региона, где им будут предоставлены комфортные места для проживания. В частности, их планируют разместить на базе санаториев и гостиниц в Пустошкинском, Невельском, Новосокольническом и Печорском районах, а также в Пушкинских Горах.

Связано это с тем, что в санаторий «Голубые озера» уже начинают заезжать гости, которые будут здесь отдыхать по заранее приобретенным путёвкам.

«Прошу волонтёров из этих муниципалитетов максимально активно включиться в работу с беженцами. Людям сейчас как никогда нужна ваши помощь и поддержка. Отдельно хочу поблагодарить всех неравнодушных жителей нашей области, кто помогает собирать гуманитарную помощь для жителей республик и Украины», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор также сообщил, что Псковская область собрала свыше 80 тонн одежды, продуктов из средств гигиены для вынужденных переселенцев из Украины. Из них 60 тонн были отправлены за пределы региона. «Это огромный труд и важная поддержка», – отметил он и напомнил, что пункты приема гумпомощи организованы в каждом муниципалитете Псковской области.