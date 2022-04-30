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Общество

Фотографии погибших на Украине псковских военнослужащих понесут участники Бессмертного полка 9 мая

30 апреля 2022 года, 21:46

Участники шествия «Бессмертный полк», которое пройдет в Псковской области 9 мая, понесут фотографии погибших на территории Украины военнослужащих Псковского гарнизона. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в еженедельном обращении «Своих не бросаем». Соответствующее видео он опубликовал в своем Телеграм-канале 30 апреля.

Фотографии погибших на Украине псковских военнослужащих понесут участники Бессмертного полка 9 мая


Михаил Ведерников напомнил, что в текущем году парад Победы 9 мая и Бессмертный полк пройдут в Псковской области в привычным очном формате.

Участники Бессмертного полка, по словам губернатора, понесут как портреты дедов и отцов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, так и фотографии военнослужащих Псковского гарнизона, которые погибли в ходе специальной военной операции на территории Украины и в других военных конфликтах.

Фотографии погибших на Украине псковских военнослужащих понесут участники Бессмертного полка 9 мая


Кроме того, губернатор Псковской области сообщил, что с подробной инструкцией рекомендованного оформления фотографий в соответствии с бренд-буком акции можно ознакомиться на сайте проекта «Бессмертный полк».

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