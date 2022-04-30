Фотографии погибших на Украине псковских военнослужащих понесут участники Бессмертного полка 9 мая

Участники шествия «Бессмертный полк», которое пройдет в Псковской области 9 мая, понесут фотографии погибших на территории Украины военнослужащих Псковского гарнизона. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в еженедельном обращении «Своих не бросаем». Соответствующее видео он опубликовал в своем Телеграм-канале 30 апреля.





Михаил Ведерников напомнил, что в текущем году парад Победы 9 мая и Бессмертный полк пройдут в Псковской области в привычным очном формате.

Участники Бессмертного полка, по словам губернатора, понесут как портреты дедов и отцов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, так и фотографии военнослужащих Псковского гарнизона, которые погибли в ходе специальной военной операции на территории Украины и в других военных конфликтах.