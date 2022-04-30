Уникальный памятник – Михаил Ведерников о мемориале «Знамя Победы» в Идрице

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе еженедельного обращения «Своих не бросаем» 30 апреля заявил, что мемориал «Знамя Победы» в Идрице – это уникальный памятник, который открылся благодаря неравнодушию и настойчивости местных жителей и жителей Себежского района.

Глава региона отметил, что открытие мемориала в Идрице стало одним из важнейших событий, произошедших на территории Псковской области на текущей неделе.

«В региональную памятную дату, в День Знамени Победы, Идрица объединила десятки людей со всей Псковской области и других регионов России», – сообщил Михаил Ведерников.

По его словам, открытие мемориала «Знамя Победы» в Себежском районе, которое прошло 30 апреля, посетили помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, а также коллеги и друзья из Белоруссии.

«Уникальный памятник появился благодаря настойчивости и неравнодушию жителей Идрицы и Себежского района. Мы, со своей стороны, оказали необходимую поддержку и выделили финансирование на благоустройство и подготовку территории», – подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что на территории «Знамени Победы» была проведена колоссальная работа, и поблагодарил всех, кто вносил предложения и идеи в проект мемориала, а также тех, кто принял участие в сборе средств на его строительство.

Особую признательность губернатор Псковской области выразил Российскому военно-историческому обществу и лично Владимиру Мединскому, без помощи и участия которых региону было бы непросто реализовать данный проект.

«Мы продолжим работу по благоустройству и развитию этой территории, чтобы гости могли познакомиться с историей поселка и подвигами его защитников в годы Великой Отечественной войны», – заключил Михаил Ведерников.