Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Уникальный памятник – Михаил Ведерников о мемориале «Знамя Победы» в Идрице

30 апреля 2022 года, 21:50

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе еженедельного обращения «Своих не бросаем» 30 апреля заявил, что мемориал «Знамя Победы» в Идрице – это уникальный памятник, который открылся благодаря неравнодушию и настойчивости местных жителей и жителей Себежского района.

Уникальный памятник – Михаил Ведерников о мемориале «Знамя Победы» в Идрице

Фото Андрея Степанова

Глава региона отметил, что открытие мемориала в Идрице стало одним из важнейших событий, произошедших на территории Псковской области на текущей неделе. 

«В региональную памятную дату, в День Знамени Победы, Идрица объединила десятки людей со всей Псковской области и других регионов России», – сообщил Михаил Ведерников.

По его словам, открытие мемориала «Знамя Победы» в Себежском районе, которое прошло 30 апреля, посетили помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, а также коллеги и друзья из Белоруссии.

«Уникальный памятник появился благодаря настойчивости и неравнодушию жителей Идрицы и Себежского района. Мы, со своей стороны, оказали необходимую поддержку и выделили финансирование на благоустройство и подготовку территории», – подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что на территории «Знамени Победы» была проведена колоссальная работа, и поблагодарил всех, кто вносил предложения и идеи в проект мемориала, а также тех, кто принял участие в сборе средств на его строительство.

Особую признательность губернатор Псковской области выразил Российскому военно-историческому обществу и лично Владимиру Мединскому, без помощи и участия которых региону было бы непросто реализовать данный проект.

«Мы продолжим работу по благоустройству и развитию этой территории, чтобы гости могли познакомиться с историей поселка и подвигами его защитников в годы Великой Отечественной войны», – заключил Михаил Ведерников.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Фотографии погибших на Украине псковских военнослужащих понесут участники Бессмертного полка 9 мая
Псковский губернатор о взломе сайта городской администрации: Наглядный пример работы западной пропаганды
Порядка 30 добровольцев помогают беженцам в санатории «Голубые озера» в Невельском районе
Михаил Ведерников: Радость от возвращения росгвардейцев объединила псковичей
«Ростелеком»: Эстафету «Псковской правды» горожане ждут как настоящий праздник
Еще 55 случаев COVID-19 зафиксировали в Псковской области за прошедшие сутки
Начальник управления президента России по общественным проектам: Только памятники говорят правдиво о событиях прошлых лет
Владимир Мединский принял участие в открытии монумента «Знамя Победы» в Себежском районе
Михаил Ведерников о мемориале в Идрице: Это был сложный, амбициозный и уникальный по своей сути проект

Комментарии

Авторизация
No comments
Весна слезам не верит

Общество / Здоровье
29 апреля 11:07

Весна слезам не верит
Студенты удивят

Общество
25 апреля 18:28

Студенты удивят

Псковичей ждет масштабный концерт в парке Строителей
Раньше — лучше

Общество / Соцзащита
25 апреля 16:40

Раньше — лучше

Псковские пенсионеры получат выплаты за май досрочно