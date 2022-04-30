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Общество

Михаил Ведерников: Радость от возвращения росгвардейцев объединила псковичей

30 апреля 2022 года, 21:35

Радость от возвращения отряда Росгвардии объединила жителей Псковской области. Об этом в рамках еженедельного обращения «Своих не бросаем» заявил губернатор региона Михаил Ведерников. Соответствующее видео он опубликовал в своем Телеграм-канале 30 апреля.

Михаил Ведерников: Радость от возвращения росгвардейцев объединила псковичей

Фото: скриншот из видео из Телеграм-канала «Первый Псковский»

Губернатор напомнил, что на текущей неделе в Псковскую область с территории Украины вернулся региональный отряд Росгвардии, который успешно выполнил все поставленные задачи. Среди них, по словам Михаила Ведерникова, нет ни раненых, ни погибших – псковские росгвардейцы вернулись без потерь.

«Встречали их люди с неподдельными радостью и теплотой», – заявил губернатор. Он отметил, что в Опочке героев с флагами ждал отряд юнармейцев, а в Пскове их приветствовали добровольцы и волонтеры, узнавшие о прибытии колонны с росгвардейцами всего за несколько часов.

«Ребята просто не могли не откликнуться на это событие. Бойцы, не скрывая радости, махали в ответ из окон автобусов», – подчеркнул Михаил Ведерников. Родственники, ветераны, духовенство, руководство и сослуживцы встречали прибывших бойцов на территории Управления Росгвардии по Псковской области. 

Михаил Ведерников также отметил, что благодарственные письма и ведомственные награды уже получили 15 росгвардейцев. Кроме того, ряд военнослужащих и сотрудников представили к государственной награде.

«С начальником территориального управления Росгвардии, командирами спецподразделений ОМОНа и СОБРа подробно обсудил обстановку «за ленточкой» и определились с тем, какая помощь требуется нашим подразделениям. Обязательно сделаем все, что необходимо», – отметил губернатор..

Михаил Ведерников подчеркнул, что псковские росгвардейцы с честью выполнили поставленные задачи, за что все им очень благодарны. «Наше единство, понимание общих целей, поддержка друг друга – наше главное преимущество, какие бы задачи перед нами не стояли», – подытожил он.

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