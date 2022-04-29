Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Деньги

На запрет грузоперевозок по России машинами ЕС рассчитывают псковские компании

29 апреля 2022 года, 17:44

Псковские грузоперевозчики рассчитывают, что в России будет введён запрет на перевозки грузов иностранными компаниями, пишет «АиФ-Псков». Они надеются, что будет утверждена схема, по которой сейчас работает Белоруссия. В этой стране иностранные фуры могут пересечь границу только через некоторые пункты пропуска и должны проследовать к складу временного хранения, где из груз будет перемещён на автомобили белорусских компаний.

Директор специализирующейся на международных автоперевозках компании «Транс-сервис» и глава регионального отделения общественной организации предпринимателей «Опора России» Валерий Лесников уверен, что если Россия использует опыт соседей, то псковские транспортные компании не просто получат шанс выжить, а получат загрузку, которая будет в разы больше той, что была при открытых границах.

Соответствующее решение должно быть принято на уровне Правительства РФ. Обращение туда псковские грузоперевозчики уже направили.

Подробнее о том, как обстоят дела на рынке грузоперевозок сейчас, какие руководители компаний видят перспективы и как белорусский опыт начали использовать на Выборской таможне, читайте здесь >>> 

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

До -6 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 30 апреля
63 команды школьников и студентов зарегистрировались на эстафету «Псковской правды»
С 3 по 6 мая в Пскове перекроют перекресток улиц Юбилейной и Коммунальной
Псковские профсоюзы присоединились в Всероссийскому автопробегу в честь 1 Мая
Сезон муниципальных сельскохозяйственных ярмарок стартовал в Псковской области
Алина Рыбина: Основной запрос на экологичность должен идти от общества
Псковский завод по производству соков намерен найти новых партнеров после ухода ИКЕА с российского рынка
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени наградили двух специалистов пожарной охраны Псковской области
Участок улицы Карла Маркса в Пскове перекроют на одни сутки

Комментарии

Авторизация
No comments
Как сыр в масле

Экономика
23 апреля 10:27

Как сыр в масле

Директор «Греческой сыроварни Тремпелис»: Мы не только не уезжаем, мы расширяемся
Внеклассное занятие

Экономика / Туризм
20 апреля 21:00

Внеклассное занятие

Школьные экскурсии продолжают оставаться одним из самых востребованных турпродуктов в Псковской области
Новый поворот

Экономика / Работа
19 апреля 10:12

Новый поворот

Псковичи могут получить профессию за счет государства