На запрет грузоперевозок по России машинами ЕС рассчитывают псковские компании

Псковские грузоперевозчики рассчитывают, что в России будет введён запрет на перевозки грузов иностранными компаниями, пишет «АиФ-Псков». Они надеются, что будет утверждена схема, по которой сейчас работает Белоруссия. В этой стране иностранные фуры могут пересечь границу только через некоторые пункты пропуска и должны проследовать к складу временного хранения, где из груз будет перемещён на автомобили белорусских компаний.

Директор специализирующейся на международных автоперевозках компании «Транс-сервис» и глава регионального отделения общественной организации предпринимателей «Опора России» Валерий Лесников уверен, что если Россия использует опыт соседей, то псковские транспортные компании не просто получат шанс выжить, а получат загрузку, которая будет в разы больше той, что была при открытых границах.

Соответствующее решение должно быть принято на уровне Правительства РФ. Обращение туда псковские грузоперевозчики уже направили.

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