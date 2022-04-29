Сезон муниципальных сельскохозяйственных ярмарок стартовал в Псковской области

В Псковской области начался сезон муниципальных сельскохозяйственных ярмарок. Первая ярмарочная площадка открылась 29 апреля в Пыталовском районе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации.

На сельскохозяйственных ярмарках представлены саженцы деревьев и плодовых кустов, рассады цветов и овощей, удобрения, семена, садовый инвентарь, живность и тепличные конструкции.

Как сообщили в администрации Псковской области, открытие ярмарок в Гдове, Печорах и Великих Луках запланировано на 30 апреля, в Плюссе – на 1 мая. В Стругах Красных и в Пскове торговые ряды будут встречать покупателей с 6 мая. В областном центре ярмарочная площадка будет открыта на улице Текстильной, 9.

В муниципальных ярмарках могут участвовать предприятия перерабатывающей и пищевой промышленности, сельскохозяйственные товаропроизводители, народные умельцы, а также владельцы личных подсобных хозяйств.