Псковский завод по производству соков намерен найти новых партнеров после ухода ИКЕА с российского рынка

После ухода ИКЕА с российского рынка Опочецкий завод соков, нектаров и морсов «Глобус Джус» намерен найти новых партнеров. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на исполнительного директора предприятия Юрия Мухина, который прокомментировал заявление главы Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максима Новикова о приостановке некоторых российских заводов.

Юрий Мухин подчеркнул, что на опочецком предприятии в настоящее время установлено российское оборудование, в связи с чем никаких проблем с комплектующими возникнуть не должно. Исполнительный директор также отметил, что на данный момент в связи с уходом ИКЕА с российского рынка, завод проводит замещение поставок за счет других сетей.

В частности, предприятие «Глобус Джус» ранее направляло в шведскую торговую сеть около 30% выпускаемых нектаров, соков и морсов. «Кроме того, «Лента» увеличила продажи нашей продукции, пытаемся войти в «Перекрёсток». Пока получается замещать ушедшую реализацию», – уточнил Юрий Мухин.

Кроме того, исполнительный директор опочецкого завода, говоря о международном сотрудничестве, отметил, что предприятие в настоящее время также пытается наладить отношение с Китаем, однако процесс выхода псковской продукции на данный рынок пока не закончен.

Завод нектаров, соков и морсов «Глобус Джус», расположенный в Опочецком районе, выпускает продукцию под торговой маркой «24 Вкуса».