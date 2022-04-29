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Общество

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени наградили двух специалистов пожарной охраны Псковской области

29 апреля 2022 года, 15:53

Двух специалистов пожарной охраны Псковской области наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени наградили двух специалистов пожарной охраны Псковской области

Фото администрации Псковской области

Государственными и региональными наградами в рамках торжественного праздничного мероприятия наиболее отличившихся специалистов пожарной службы отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени за высокие личные показатели в служебной деятельности наградили начальник Центра управления в кризисных ситуациях, полковник внутренней службы Артём Кузин и заместитель начальника главного управления, начальник управления надзорной службы и профилактической работы, полковник внутренней службы Владимир Якунин.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени наградили двух специалистов пожарной охраны Псковской области

Фото администрации Псковской области

Кроме того, Благодарственными письмами администрации Псковской области за высокий профессионализм и мужество, который был проявлен при исполнении служебного долга по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и тушению пожара были отмечены еще четыре специалиста пожарной службы.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени наградили двух специалистов пожарной охраны Псковской области

Фото администрации Псковской области

Врио начальника регионального ГУ МЧС России, полковник внутренней службы Сергей Лаврухин на торжественном мероприятии вручил ряду сотрудников ведомственные охраны и присвоил специалистам пожарной охраны очередные звания. Он также наградил победителей первого этапа шестого Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения».

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