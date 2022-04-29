Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени наградили двух специалистов пожарной охраны Псковской области

Двух специалистов пожарной охраны Псковской области наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Государственными и региональными наградами в рамках торжественного праздничного мероприятия наиболее отличившихся специалистов пожарной службы отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени за высокие личные показатели в служебной деятельности наградили начальник Центра управления в кризисных ситуациях, полковник внутренней службы Артём Кузин и заместитель начальника главного управления, начальник управления надзорной службы и профилактической работы, полковник внутренней службы Владимир Якунин.

Кроме того, Благодарственными письмами администрации Псковской области за высокий профессионализм и мужество, который был проявлен при исполнении служебного долга по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и тушению пожара были отмечены еще четыре специалиста пожарной службы.